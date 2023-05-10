ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، اقفلت على سعر صرف بلغ 145700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 145500 دينار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146600 دينار مقابل 100 دولار.