ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 141100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 140300 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 140000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.