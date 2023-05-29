ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 146900 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 146600 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147150 دينارا مقابل 100 دولار.