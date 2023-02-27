ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 153500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 153200 الف دينار مقابل 100دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 154900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153900 دينار مقابل 100 دولار.