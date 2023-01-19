ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع اغلاق البورصة العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 164700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 162000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 165250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 164250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 165750 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 165725 دينارا مقابل 100 دولار.