ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، 149800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح امس الاثنين 148500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار البورصة ارتفعت ايضا حيث بلغ سعر الدولار للبيع 149450 دينارا، وبلغ سعر الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.