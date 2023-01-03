ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 153100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاثنين 152900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 152500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان،

فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 152650 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 152600 دينار لكل 100 دولار امريكي.