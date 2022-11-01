سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-01T07:21:56+0000
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 146250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار يوم امس الاثنين 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 145900 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 145800 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-07-31 07:24:53
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-06-20 07:14:43
انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يعاود الارتفاع في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2022-03-15 07:19:41
الدولار يعاود الارتفاع في بغداد و إقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

Date: 2022-09-12 07:32:53
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-24 07:33:24
إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2022-01-13 07:15:37
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

Date: 2022-09-01 06:58:34
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2021-10-17 07:30:41
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد واقليم كوردستان