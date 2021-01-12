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ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-12T07:22:23+0000
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واستقرت في اقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وهو السعر نفسه لبورصة الحارثية.

وكانت بورصة الكفاح سجلت أمس الاثنين 143250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 142500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  143000 دينار لكل مائة دولار امريكي.

 

 

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