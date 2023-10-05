ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل مع إغلاق "البورصتين"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد اليوم الخميس، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157250 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 156750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 156800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156750 ديناراً مقابل 100 دولار.