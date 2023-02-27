ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 153200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 152200 دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدولار البيع 154050 دينارا، وبلغ سعر الشراء 153050 دينارا لكل 100 دولار.