ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146800 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح امس الاحد 146200 دينار لكل 100 دولار.

كما ارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 145750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار، وسعر الشراء 147400 دينار مقابل 100 دولار