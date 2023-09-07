ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار يوم أمس الأربعاء 153600 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت للبيع 155000 دينار، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 154450 دينارا، وسعر الشراء 154350 دينارا مقابل 100 دولار.