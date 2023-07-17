ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

2023-07-17T07:22:49.000000Z

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في اسواق بغداد،  وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148200  دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاحد 147800  دينار.

اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار، وسعر الشراء 148550 دينارا مقابل 100 دولار.

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