ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 156250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الاربعاء 155500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 155250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 157400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 156400 دينار لكل 100 دولار امريكي.