ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145700 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أمس الأربعاء 145500 دينار مقابل كل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 145500 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 145400 دينار مقابل 100 دولار.