ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 150300 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بأسعار صباح يوم أمس الأحد التي بلغت 150100 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150200 دينار مقابل 100 دولار .