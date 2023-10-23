ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاثنين، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 160300 دولار مقابل 100 دولار.

فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 159500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 161250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 159250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 160200 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 160100 دينار مقابل 100 دولار.