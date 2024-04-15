ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148750 دينارا مقابل كل 100 دولار، حيث سجلت أسعار الدولار يوم امس الاحد 148400 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا، بينما بلغ الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 148900 دينار، وسعر الشراء 148700 دينار مقابل 100 دولار.