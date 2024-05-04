ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد حيث سجلت 145850 دينارا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي والتي بلغت 145500 دينار.

وكذلك ارتفعت أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، إذ بلغ سعر البيع 146750 دينارا، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا، وسعر الشراء 145550 دينارا.