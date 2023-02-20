ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاحد 149600 دينار.

وبين مراسلنا أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار أيضا.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان الاسعار سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار للبيع 153300 دينار وللشراء 152300 دينار لكل 100 دولار.