ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت، ارتفاعاً في أسواق بغداد، وأربيل مع إغلاق التداولات في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتُسجلا 153,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 153,850 ألفاً.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 154,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,500 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 153,900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,800 دينار.