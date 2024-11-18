ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق "الكفاح والحارثية"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين مع إغلاق بورصتي البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150350 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.