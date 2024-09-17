ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق "الكفاح والحارثية"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع إغلاق بورصتي البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية، لتسجل 150200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150100 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150150 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.