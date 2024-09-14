ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع بداية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت عند افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر الصرف 149,800 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ149,600 دينار لكل 100 دولار يوم الخميس الماضي.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 150,750 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في أربيل، حيث لا تُجرى عمليات التداول في البورصة خلال العطل الرسمية، فقد سجل الدولار ارتفاعًا أيضًا في الاسواق المحلية، حيث بلغ سعر البيع 149,800 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 149,700 دينار مقابل 100 دولار