ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار في أسواق بغداد، ليوم الخميس، واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149250 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي