ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الدولار الأميركي في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مساء اليوم الأربعاء، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 143300 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار صباح اليوم التي بلغت 143150 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً ايضاً حيث بلغ سعر البيع 142150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142050 ديناراً مقابل كل 100 دولار أميركي.