ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 151200 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار صباح اليوم التي سجلت 150900 دينار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150250 ديناراً.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150900 دينار.