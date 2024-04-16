ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق البورصات مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 148500 دينار مقابل كل 100 دولار، حيث سجلت الأسعار صباح اليوم 148250 دينارا.

وارتفعت الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147500 دينار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148400 دينار.