ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار اليوم الخميس، في أسواق بغداد و اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150800 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 149900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151200 دينار مقابل 100 دولار.