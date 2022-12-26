ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 157600 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 154400 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 157000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 157250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157150 دينارا مقابل 100 دولار.