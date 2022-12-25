ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 154300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت أسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 153450 ديناراً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 153750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154400 دينار مقابل 100 دولار.