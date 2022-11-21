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ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-21T12:48:25+0000
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 148800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 148600 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار.

وفي اربيل ارتفعت الاسعار ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 148800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148700 دينار مقابل 100 دولار.

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