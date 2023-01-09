ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 159000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 157300 عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 158500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 158900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 158875 دينارا مقابل 100 دولار.