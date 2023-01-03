ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 154700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 153100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 154250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 154250 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 154154 دينارا مقابل 100 دولار.