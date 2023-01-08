ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الاحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد اغلقت، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 156700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 156000 دينار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضا حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 156250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156400 دينار.