ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 157700 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 157200 عراقي مقابل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 157250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 157600 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 157575 دينارا مقابل 100 دولار.