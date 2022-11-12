سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-12T13:20:34+0000
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع  148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد اغلقت البورصة فيها على ارتفاع ايضا حيث بلغ سعر البيع 147850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147750 دينار مقابل 100 دولار.

related

استقرار اسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل مع اغلاق البورصة

Date: 2022-11-09 14:18:19
استقرار اسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل مع اغلاق البورصة

انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار ببغداد وكوردستان

Date: 2022-09-15 08:38:21
انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار ببغداد وكوردستان

انخفاض اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-04-20 14:43:05
انخفاض اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

بورصة بغداد تسجل انخفاضاً بسعر الدولار مع الإغلاق

Date: 2022-10-29 13:53:17
بورصة بغداد تسجل انخفاضاً بسعر الدولار مع الإغلاق

استقرار اسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Date: 2022-07-27 14:35:46
استقرار اسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

بورصة بغداد تغلق على انخفاض في أسعار صرف الدولار

Date: 2022-10-31 14:23:42
بورصة بغداد تغلق على انخفاض في أسعار صرف الدولار

استقرار اسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Date: 2022-09-28 14:18:11
استقرار اسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-08-31 07:16:34
انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان