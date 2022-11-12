ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد اغلقت البورصة فيها على ارتفاع ايضا حيث بلغ سعر البيع 147850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147750 دينار مقابل 100 دولار.