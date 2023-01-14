ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 157900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم الخميس 157200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 157500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضاحيث بلغ سعر الدولار البيع 157800 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 157750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.