ارتفاع اسعار الدولار في اسواق بغداد و اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت أمس الأربعاء 150150 دينارا مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 150400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار