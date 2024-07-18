ارتفاع اسعار الدولار في اسواق بغداد و اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الثلاثاء الماضي 149000 عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 149400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149300 دينار مقابل 100 دولار.