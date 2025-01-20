ارتفاع اسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150700 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح أمس الأحد عند 150650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 151750 دينارا، بينما بلغ الشراء 149750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150600 دينار مقابل كل 100 دولار وسجل سعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار .