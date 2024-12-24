ارتفاع اسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل مع افتتاح بورصتي البلاد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا، بينما بلغ الشراء 150250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر البيع 150950 ديناراً مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150850 ديناراً مقابل 100 دولار.