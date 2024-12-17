ارتفاع اسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل مع افتتاح البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150950 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 150800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أمّا في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر البيع 150600 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.