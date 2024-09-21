ارتفاع اسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت يوم الخميس الماضي 149700 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول أيام العطل الرسمية إلا أنه سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 150000 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149700 دينار مقابل 100 دولار.