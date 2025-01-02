ارتفاع اسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل مع الإغلاق بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،يوم الخميس، مع اغلاق البورصة في نهاية الاسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم .151850 دينارا مقابل الدولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 151650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151550 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.