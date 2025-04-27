ارتفاع اسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح امس السبت 144350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 144700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144600 دينار مقابل 100 دولار .