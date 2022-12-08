ارتفاع اسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في أربيل مع اغلاق البورصة بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 145650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار .

فيما كانت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 150400 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

و اشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 150350 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 150250 دينارا مقابل 100 دولار.