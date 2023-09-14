ارتفاع اسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم الخميس، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155600 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس الأربعاء 155300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 154500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان اسعار الدولار انخفضت حيث سجل سعر البيع 155900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 155800 دينار مقابل 100 دولار.