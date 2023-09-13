ارتفاع اسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155300 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الثلاثاء 155000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 154500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان اسعار الدولار انخفضت حيث سجل سعر البيع 156250 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 156150 دينارا مقابل 100 دولار.